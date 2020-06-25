ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

FlixBus восстанавливает международные автобусные перевозки из Украины

Новости » Общество     25.06.2020 - 15:56
FlixBus восстанавливает международные автобусные перевозки из Украины
Фото: автобусы компании (flickr)

Автобусы компании начнут ездить в европейские города

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus анонсировал возобновление рейсов из Украины. Автобусы будут курсировать из Киева и Одессы, добраться можно будет в более десяток европейских городов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Перевозчик на данный момент восстановил часть рейсов. Сейчас доступны 6 маршрутов:

  • Киев - Житомир - Ровно - Львов - Берлин - Магдебург - Брунсвик - Ганновер - Билефельд - Дортмунд - Эссен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Кельн;
  • Киев - Житомир - Ровно - Львов - Краков - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлин - Росток;
  • Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбург - Франкфурт - Дармштадт - Гейдельберг - Мангейм - Карлсруэ;
  • Киев - Житомир - Ровно - Львов - Дрезден - Хемниц - Цвикау - Мюнхберг - Нюрнберг - Ингольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм - Штутгарт;
  • Одесса - Умань - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Краков - Оломоуц - Брно - Прага - Плзень;
  • Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород - Будапешт - Вена.

Во FlixBus рассказали, что из-за пандемии ужесточили стандарты безопасности в автобусах.

Билеты доступны для бронирования на сайте и через мобильное приложение. В компании предупредили, что рейсы совершаются согласно расписанию, впрочем, по техническим причинам, все же могут возникать некоторые задержки.

Напомним, поскольку эпидемическая ситуация в Украине в последние дни значительно ухудшилась, ЕС может запретить украинцам въезд на территорию блока после официального открытия границ 1 июля.

Также РБК-Украина писало, что ЕС может заблокировать въезд американцам, россиянам и бразильцам.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины пассажироперевозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь