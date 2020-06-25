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FlixBus відновлює міжнародні автобусні перевезення з України

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 15:56
FlixBus відновлює міжнародні автобусні перевезення з України
Фото: автобуси компанії (flickr)

Автобуси відправлятимуться з Києва та Одеси

Німецький автобусний перевізник FlixBus анонсував відновлення рейсів з України. Автобуси курсуватимуть з Києва та Одеси, дістатися можна буде більше десятка європейських міст.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Перевізник поки що відновив частину рейсів. Наразі доступні 6 маршрутів:

  • Київ - Житомир - Рівне - Львів - Берлін - Магдебург - Брунсвік - Ганновер - Білефельд - Дортмунд - Ессен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Кельн;
  • Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлін - Росток;
  • Київ - Житомир - Рівне - Львів - Дрезден - Хемніц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбург - Франкфурт - Дармштадт - Гайдельберг - Мангайм - Карлсруе;
  • Київ - Житомир - Рівне - Львів - Дрезден - Хемніц - Цвікау - Мюнхберг - Нюрнберг - Інгольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм - Штутгарт;
  • Одеса - Умань - Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів - Краків - Оломоуць - Брно - Прага - Плзень;
  • Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород - Будапешт - Відень.

У FlixBus розповіли, що через пандемію посилили стандарти безпеки в автобусах.

Білети доступні для бронювання на сайті та через мобільний додаток. У компанії попередили, що рейси відбуваються згідно з розкладом, втім, через технічні причини, все ж можуть виникати деякі затримки.

Нагадаємо, оскільки епідемічна ситуація в Україні останніми днями значно погіршилася, ЄС може заборонити українцям в’їзд на територію блоку після офіційного відкриття кордонів 1 липня.

Також РБК-Україна писало, ЄС може заблокувати в'їзд американцям, росіянам і бразильцям.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України пассажироперевозки
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