"Флеш" пояснив, як росіяни навчилися глушити українські дрони-перехоплювачі

За словами Бескрестнова, є обґрунтовані підозри щодо встановлення на частині "Шахедів" засобів РЕБ двох типів: для придушення українських дронів-перехоплювачів і для створення перешкод радіолокаційним станціям.

Радник наголосив, що інформація ще не підтверджена, однак ситуацію вже тримають під контролем - до того, як факти будуть встановлені.

Росія продовжує вдосконалювати свої дрони. "Флеш" раніше повідомляв, що Shahed почали виконувати маневри при наближенні українських дронів-перехоплювачів.

У мережі вже з'явилися перші ознаки технічного рішення, що дозволяє БПЛА ухилятися від перехоплення.