"Флеш" объяснил, как россияне научились глушить украинские дроны-перехватчики

На отдельных российских дронах "Шахед" могут быть установлены средства радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов-перехватчиков и создания помех радарам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Что известно
По словам Бескрестнова, есть обоснованные подозрения относительно установки на части "Шахедов" средств РЭБ двух типов: для подавления украинских дронов-перехватчиков и для создания помех радиолокационным станциям.
Советник подчеркнул, что информация еще не подтверждена, однако ситуацию уже держат под контролем - до того, как факты будут установлены.
Россия продолжает совершенствовать свои дроны. "Флеш" ранее сообщал, что Shahed начали выполнять маневры при приближении украинских дронов-перехватчиков.
В сети уже появились первые признаки технического решения, позволяющего БПЛА уклоняться от перехвата.
Российские беспилотники "Гербера" также получили более современные антенны, что может свидетельствовать о расширении производства соответствующих систем.
Украина отвечает технологически: украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые уничтожили "Герберы" новой модификации, которые несли на борту FPV-дроны для доставки ударных беспилотников вглубь страны.