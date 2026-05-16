"Флеш" объяснил, как россияне научились глушить украинские дроны-перехватчики

Что известно

По словам Бескрестнова, есть обоснованные подозрения относительно установки на части "Шахедов" средств РЭБ двух типов: для подавления украинских дронов-перехватчиков и для создания помех радиолокационным станциям.

Советник подчеркнул, что информация еще не подтверждена, однако ситуацию уже держат под контролем - до того, как факты будут установлены.

Россия продолжает совершенствовать свои дроны. "Флеш" ранее сообщал, что Shahed начали выполнять маневры при приближении украинских дронов-перехватчиков.

В сети уже появились первые признаки технического решения, позволяющего БПЛА уклоняться от перехвата.