RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Флеш" объяснил, как россияне научились глушить украинские дроны-перехватчики

05:47 16.05.2026 Сб
1 мин
Россияне могут применить два типа РЭБ
aimg Екатерина Коваль
Фото: советник министра обороны Сергей Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)

На отдельных российских дронах "Шахед" могут быть установлены средства радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов-перехватчиков и создания помех радарам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Читайте также: Россияне изменили тактику применения дронов, - "Флеш"

Что известно

По словам Бескрестнова, есть обоснованные подозрения относительно установки на части "Шахедов" средств РЭБ двух типов: для подавления украинских дронов-перехватчиков и для создания помех радиолокационным станциям.

Советник подчеркнул, что информация еще не подтверждена, однако ситуацию уже держат под контролем - до того, как факты будут установлены.

Россия продолжает совершенствовать свои дроны. "Флеш" ранее сообщал, что Shahed начали выполнять маневры при приближении украинских дронов-перехватчиков.

В сети уже появились первые признаки технического решения, позволяющего БПЛА уклоняться от перехвата.

Российские беспилотники "Гербера" также получили более современные антенны, что может свидетельствовать о расширении производства соответствующих систем.

Украина отвечает технологически: украинские дроны-перехватчики P1-SUN впервые уничтожили "Герберы" новой модификации, которые несли на борту FPV-дроны для доставки ударных беспилотников вглубь страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: