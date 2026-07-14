"Флеш" оцінив небезпеку для України від крилатої ракети "Бандероль"

Росія масштабує виробництво крилатої ракети "Бандероль". Експерт розповів, яку небезпеку вона несе для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України та фахівця у галузі військових технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова у Facebook.
Експерт зазначив, що останнім часом багато повідомляють саме про ракету "Бандероль".
"План виробництва на цей рік - 120 ракет на місяць. Тобто щодня противник зможе запускати 4 такі ракети. За моїми оцінками, завод ще не досяг планового показника виробництва", - запевнив "Флеш".
Ракета може запускатися:
"Недарма її зробили діаметром 30 см. Зараз "Бандероль" запускають з БпЛА "Оріон"", - каже "Флеш".
На його думку, сучасна війна показала складність застосування великих дронів над лінією фронту та в тилу противника. Через те, що вони є занадто легкою мішенню.
"Тому для "Оріона" придумали застосування - запускати "Бандеролі" з російської території. Хоча її запуски з вертольота МІ-8 теж відпрацьовані", - уточнив фахівець.
"Флеш" назвав ще кілька характеристик цієї крилатої ракети:
Експерт зауважив, що не бачить у ракеті "Бандероль" нічого видатного: це бюджетна крилата ракета з невеликою боєголовкою.
Нагадаємо, росіяни під час масованого обстрілу Києва використали новий баражуючий боєприпас "Бандероль". Він може летіти до 500 км та нести до 150 кг вибухівки.
Росія почала використовувати новий безпілотник "Бандероль" для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год.