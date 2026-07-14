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"Флэш" оценил опасность для Украины от крылатой ракеты "Бандероль"

19:20 14.07.2026 Вт
2 мин
Сколько подобного вооружения планирует выпускать Россия ежемесячно?
aimg Елена Бджола
Фото: советник министра обороны Украины и специалист в области военных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)

Россия масштабирует производство крылатой ракеты "Бандероль". Эксперт рассказал, какую опасность она представляет для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины и специалиста в области военных технологий Сергея "Флэша" Бескрестнова в Facebook.

"Флэш" раскрыл детали о ракете "Бандероль"

Эксперт отметил, что в последнее время многие сообщают именно о ракете "Бандероль".

"План производства на этот год - 120 ракет в месяц. То есть ежедневно противник сможет запускать 4 таких ракеты. По моим оценкам, завод еще не достиг планового показателя производства", - заверил "Флэш".

Как запускается ракета

Ракета может запускаться:

  • с воздушных носителей,
  • с РСЗО "Торнадо".

"Недаром ее сделали диаметром 30 см. Сейчас "Бандероль" запускают из БпЛА "Орион"" , - говорит Флэш.

По его мнению, современная война показала сложность применения больших дронов над линией фронта и в тылу противника. Из-за того, что они слишком легкая мишень.

"Поэтому для "Ориона" придумали применение - запускать "Бандероли" с российской территории. Хотя ее запуски с вертолета МИ-8 тоже отработаны", - уточнил специалист.

Другие особенности "Бандероли"

"Флэш" назвал еще несколько характеристик этой крылатой ракеты:

  • имеет боеголовку ОФБЧ-150 из 50 кг взрывчатого вещества : условно сопоставимо ее поражающую способность с "Шахедом" с двойным БЧ (90 кг);
  • может пролетать до 500 км , но максимально ВСУ фиксировали удары на расстоянии 300 километров;
  • обычно летит на высоте 400-2000 метров, но перед ударом опускается до 200 метров;
  • способна достаточно активно маневрировать во время полета : чтобы развернуться назад, ей нужно расстояние всего 2,5 км;
  • наводится по сигналам спутниковой навигации, подвержена воздействию РЭБ, но имеет систему автономной навигации.

Эксперт отметил, что не видит в ракете "Бандероль" ничего выдающегося: это бюджетная крылатая ракета с небольшой боеголовкой.

Напомним, россияне во время массированного обстрела Киева использовали новый баражирующий боеприпас "Бандероль". Он может лететь до 500 км и нести до 150 кг взрывчатки.

Россия начала использовать новый беспилотник Бандероль для атак на Украину. Дрон имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.

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