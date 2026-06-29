"Флеш" назвав критичні технологічні виклики для ЗСУ на фронті

Наразі одним із найбільш деструктивних чинників залишається відсутність серійних та масових засобів протидії керованим авіаційним бомбам, які, за словами автора допису, "саме КАБи створюють нам багато проблем на фронтах".

Водночас противник значно випереджає Сили оборони у розробці та застосуванні засобів радіоелектронної боротьби проти відеоканалів дронів, а також посилює використання MESH-модемів для розвідки та ударів, проти яких Україна, як зазначив радник міністра оборони, "неприпустимо повільно просувається у розробці".

Серйозною проблемою залишається незахищеність прифронтових міст, таких як Херсон, Харків, Запоріжжя та Суми, від регулярних атак дронів, що вимагає впровадження нових систем оповіщення та заходів боротьби.

Для повноцінної роботи перехоплювачів необхідно суттєво розширити щільність радіолокаційного поля шляхом нарощування кількості тактичних РЛС, одночасно розробляючи системний підхід до виявлення та знищення ворожих станцій, які є "фронтовими очима ворога в небі".

Серед інших пріоритетних завдань Бескрестнов виділяє розробку власної балістичної ракети, яка, на його переконання, "радикально змінила б хід війни", а також створення рішень для альтернативної навігації при здійсненні глибоких ударів.

Окрему увагу також потрібно приділити захисту середніх ударних літаків та бомбардувальників від зенітних дронів ворога, оскільки, як зауважив радник, "якщо ми їх не створимо - незабаром працювати стане дуже складно".