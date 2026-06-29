"Флэш" назвал критические технологические вызовы для ВСУ на фронте

В настоящее время одним из наиболее деструктивных факторов остается отсутствие серийных и массовых средств противодействия управляемым авиационным бомбам, которые, по словам автора сообщения, "именно КАБы создают нам много проблем на фронтах".

В то же время, противник значительно опережает Силы обороны в разработке и применении средств радиоэлектронной борьбы против видеоканалов дронов, а также усиливает использование MESH-модемов для разведки и ударов, против которых Украина, как отметил советник министра обороны, "недопустимо медленно продвигается в разработке".

Серьезной проблемой остается незащищенность прифронтовых городов, таких как Херсон, Харьков, Запорожье и Сумы, от регулярных атак дронов, что требует внедрения новых систем оповещения и мер борьбы.

Для полноценной работы перехватчиков необходимо существенно расширить плотность радиолокационного поля путем наращивания количества тактических РЛС одновременно разрабатывая системный подход к обнаружению и уничтожению вражеских станций, которые являются "фронтовыми глазами врага в небе".

Среди других приоритетных задач Бескрестнов выделяет разработку собственной баллистической ракеты, которая, по его убеждению, "радикально изменила ход войны", а также создание решений для альтернативной навигации при совершении глубоких ударов.

Отдельное внимание также следует уделить защите средних ударных самолетов и бомбардировщиков от зенитных дронов врага, поскольку, как заметил советник, "если мы их не создадим - в скором времени работать станет очень сложно".