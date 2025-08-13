UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Дачу Путіна на Валдаї вже охороняють майже стільки систем ППО, скільки Москву (фото)

Фото: російський диктатор Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За півтора року кількість систем ППО навколо дачі російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї (Новгородська область) збільшилася з двох до дванадцяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо Свободи".

Кількість ППО збільшилася в шість разів

Перший ЗРПК "Панцир-С1" поруч із резиденцією Путіна місцеві жителі зафіксували в січні 2023 року. За півтора року потому, у липні 2024-го, журналісти "Радіо Свобода" помітили другу таку систему.

Наразі навколо резиденції стоять уже 12 систем ППО - лише вп'ятеро менше, ніж у столиці та Московській області.

OSINT-аналітики жартують, що ці укріплення нагадують "Flaktürm" - нацистські зенітні вежі Другої світової війни.

 

Фото: карта та супутникові знімки "Радіо свободи"

 

Будинок Кабаєвої і "секретна гілка"

На Валдаї поруч із дачею Путіна також розташований будинок олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої. Передбачається, що вона коханка диктатора і мати його трьох дітей. Будинок площею 1200 м² почали будувати 2020 року і завершили за два роки.

Кабаєва і діти, а також сам Путін під час поїздок використовують окрему залізничну гілку і станцію під охороною, побудовану 2019 року. На станції є вертолітний майданчик, звідки диктатор літає до резиденції.

