Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Дачу Путина на Валдае уже охраняют почти столько систем ПВО, сколько в Москву (фото)

Фото: российский диктатор Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За полтора года количество систем ПВО вокруг дачи российского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область) увеличилось с двух до двенадцати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".

Количество ПВО увеличилось в шесть раз

Первый ЗРПК "Панцирь-С1" рядом с резиденцией Путина был зафиксирован местными жителями в январе 2023 года. Полтора года спустя, в июле 2024-го, журналисты "Радио Свобода" заметили вторую такую систему.

Сейчас вокруг резиденции стоят уже 12 систем ПВО - всего в пять раз меньше, чем в столице и Московской области.

OSINT-аналитики шутят, что эти укрепления напоминают "Flaktürm" - нацистские зенитные башни Второй мировой войны

 

Фото: карта и спутниковые снимки "Радио свободы"

Дом Кабаевой и "секретная ветка"

На Валдае рядом с дачей Путина также находится дом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Предполагается, что она любовница диктатора и мать его троих детей. Дом площадью 1200 м² начали строить в 2020 году и завершили через два года.

Кабаева и дети, а также сам Путин при поездках используют отдельную железнодорожную ветку и охраняемую станцию, построенную в 2019 году. На станции есть вертолетная площадка, откуда диктатор летает к резиденции.

ПВОВалдай