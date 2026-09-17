Флагманські смартфони різко злетять у ціні: нові процесори виявилися задорогими

Флагманські процесори нового покоління для смартфонів суттєво здорожчають.

Новий чипсет Dimensity 9600 Pro від MediaTek коштуватиме до 220 доларів за одиницю - це стане новим ціновим рекордом для компанії.

Головною причиною зростання вартості є перехід на передовий 2-нанометровий технологічний процес фабрики TSMC.

Для порівняння, попередній флагман Dimensity 9500 оцінювався аналітиками у 180-200 доларів.

Офіційно MediaTek не розголошує прайс-листи, оскільки кінцева ціна залежить від обсягів закупівель та індивідуальних угод із виробниками смартфонів, однак тенденція до подорожчання є очевидною для оглядачів техноринку.

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Порівняння цін із конкурентами та підвищення ефективності

Попри високу вартість, новинка від MediaTek може виявитися найдешевшим рішенням серед 2-нанометрових флагманських платформ.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: за оцінками джерел, коштуватиме від 240 до 260 доларів за штуку.

Apple A20 Pro: очікувана ціна також становитиме близько 260 доларів.

Dimensity 9600 Pro: перші тести показують, що чип не продемонструє значного стрибка чистої продуктивності, проте забезпечить відчутний приріст енергоефективності.

Зростання вартості компонентів понад позначку в 200 доларів створює додатковий ціновий тиск на ключових гравців ринку - Apple, Samsung та інших виробників.

Наразі невідомо, чи компенсують компанії ці витрати за власний рахунок, чи перекладуть подорожчання на покупців гаджетів.