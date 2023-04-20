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Флагман російського флоту можуть вивести з експлуатації через дорогий ремонт, - росСМИ

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Четвер 20 квітня 2023 17:59
Флагман російського флоту можуть вивести з експлуатації через дорогий ремонт, - росСМИ Фото: флагман російського флоту можуть вивести з експлуатації через дорогий ремонт (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий", який є флагманом флоту РФ, можуть вивести зі складу ВМФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами співрозмовника пропагандистського видання, питання виведення з експлуатації корабля зараз обговорюється. Причиною цього є досвід ремонту та модернізації крейсера, який став надто затратним.

Журналісти додають, що частина екіпажу "Петра Великого" вже перейшла на борт атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов", який проходить модернізацію.

Варто зауважити, що "Петр Великий" зараз є єдиним діючим бойовим надводним атомоходом у складі російського ВМФ. Він призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії спостерігаються проблеми з ремонтом іноземного енергетичного обладнання через санкції.

Також ми писали, що російський "Аерофлот" вперше відправив свій літак на ремонт до Ірану через введені проти РФ санкції.

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