Флаг Украины и детский Lego. Феттель представил оригинальный шлем на Гран-при Венгрии

35-летний гонщик будет выступать на "Хунгароринге" в новом шлеме от Jens Munser Designs. Дизайн защитного головного убора выполнен в стилистике культового конструктора Lego.

На шлеме Феттеля появилась надпись "Дайте детям поиграть" (Let the children play). Также рядом расположена фигурка самого 4-кратного чемпиона мира и стилизованный знак пилота – V5. Кроме того, внизу через весь шлем идет сине-желтая лента в честь Украины, а наверху – немецкий триколор.

Феттель с самого начала полномасштабного вторжения РФ постоянно солидаризируется с Украиной и призывал оказать украинцам всю необходимую помощь. Гонщик получил на Гран-при Азербайджана вышиванку от посла Украины в Баку в качестве благодарности.

Накануне Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1 после сезона-2022. За 15 лет в Королевских автогонках он завоевал 4 чемпионских титула, 53 победы в гран-при и 122 подиума.