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Феттель анонсировал завершение карьеры в Формуле-1

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 14:19
Феттель анонсировал завершение карьеры в Формуле-1 Фото: Себастьян Феттель на Гран-при Франции-2022 (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорцив

В преддверии Гран-при Венгрии 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель из команды "Астон Мартин" объявил о намерениях завершить выступления в Формуле-1 по окончании сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

35-летний пилот решил покинуть Королевские автогонки. Только на этой неделе немец впервые создал аккаунт в соцсетях и именно там объявил о своем решении.

"В конце года я хотел бы потратить больше времени на то, чтобы определить новые цели для себя. Они мне понятны: быть отцом, поэтому я хочу чаще бывать с семьей", – признался Феттель.

Финальный этап сезона – Гран-при Абу-Даби – станет 300-й гонкой в ​​карьере немецкого пилота. Он дебютировал в Формуле-1 еще в 2007 году, когда провел один гран-при за рулем BMW-Sauber. Позже он выступал за "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррари", а в "Астон Мартин" перебрался перед сезоном-2021.

В последние годы Феттель увлекся природоохранным активизмом. Также он с самого начала полномасштабного вторжения РФ постоянно солидаризируется с Украиной и призывал оказать украинцам всю необходимую помощь.

Кто такой Себастьян Феттель

Немецкий гонщик и один из самых успешных пилотов в истории Формулы-1. Четырехкратный чемпион мира (2010, 2011, 2012, 2013 гг.).

В Королевских автогонках дебютировал на Гран-при США-2007, где финишировал 8-м. Вторую часть сезона-2007 провел в "Торо Россо" и стал 4-м на Гран-при Китая.

В сезоне-2008 сенсационно триумфовал на Гран-при Италии, стартовав с поула. Стабильными выступлениями заработал место в старшей команде "красных быков".

В составе "Ред Булл" провел 6 сезонов, в четырех из которых финишировал первым в чемпионате. Оттуда перебрался в "Феррари", но так и не смог вернуть титул легендарной конюшне.

Всего в активе Феттеля на данный момент 53 победы в Формуле-1, что является третьим результатом в истории чемпионата. Также немец завеовал 57 поулов и показал 38 быстрейших кругов.

Напомним, что нидерландец Ферстаппен триумфовал на Гран-при Франции после вылета Леклера с трассы.

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Формула-1 Себастьян Феттель
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