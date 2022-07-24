Ферстаппен легко победил на Гран-при Франции после аварии Леклера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

На старте Леклер сумел уберечь лидерство от посягательств Ферстаппена. Интереснее было сзади, где молниеносно стартовал Хэмилтон и на первой сотне метров дистанции опередил Переса.

Несмотря на выигранный старт, Леклер не смог "сбросить" Ферстаппена со своих задних колес. Нидерландец не отпустил монегаска и держался на расстоянии секунды. Более того, постепенно пилот "Ред Булла" начал намекать лидеру на возможность атаки.

Тем не менее, Леклер на "Феррари" чувствовал себя на трассе уверенно и не дал Ферстаппену ни одного шанса пройти себя. Отчаявшись в возможности обогнать соперника на трассе, лидер чемпионата уехал в боксы.

Ферстаппен после пит-стопа попал в трафик и шансы обойти Леклера выглядели как 50 на 50. Но монегаск неожиданно самоустранился от борьбы. Пилот "Феррари" на изношенной резине не вписался в поворот и вылетел в отбойник.

Появлением машины безопасности попытался воспользоваться Хэмилтоном. Он как раз выбился во временные лидеры и уехал за сменой шин. Но Ферстаппен успел выйти на первое место до возвращения британца.

На "рестарте" борьбы между прошлогодними претендентами на титул не вышло. Ферстаппен быстро уехал от Хэмилтона, создал гандикап и в своем темпе ехал до финиша. Британец без проблем остался вторым, а главные события развернулись в борьбе за 3-е место.

Из-за 5-секундного штрафа из нее выбыл Сайнс на "Феррари". Главным блюдом концовки гран-при стала борьба Переса и Расселла. Пилот "Мерседеса" постоянно прессинговал мексиканца (дошло даже до легкого контакта) и таки обошел его за три круга до финиша.

Сайнс с лучшим кругом в гонке завершил 5-м. Дополнили топ-10 Алонсо ("Альпин"), Норрис ("Макларен"), Окон ("Альпин"), Риккардо ("Макларен") и Стролл ("Астон Мартин").

Классификация Гран-при Франции-2022: