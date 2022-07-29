Стяг України та дитячий Lego. Феттель презентував оригінальний шолом на Гран-прі Угорщини

35-річний гонщик виступатиме на "Хунгарорингу" в новому шоломі від Jens Munser Designs. Дизайн захисного головного убору виконаний у стилістиці культового конструктора Lego.

На шоломі Феттеля з'явився напис "Дайте дітям пограти" (Let the children play). Також поруч розміщена фігурка самого 4-разового чемпіона світу та стилізований знак пілота – V5. Окрім того, внизу через увесь шолом іде синьо-жовта стрічка на честь України, а вгорі німецький триколор.

Феттель від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно солідаризується з Україною та закликав надати українцям усю необхідну допомогу. Гонщик на знак вдячності отримав на Гран-прі Азербайджану вишиванку від посла України в Баку.

Напередодні Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1 після сезону-2022. За 15 років у Королівських автоперегонах він здобув 4 чемпіонські титули, 53 перемоги в гран-прі та 122 подіуми.