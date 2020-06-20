В ФК "Рух" зафиксировали вспышку коронавируса

Фото: ФК "Рух" (galinfo.com.ua)

Коронавирус подтвердили у трех футболистов и одного человека из персонала команды

Клуб Первой украинской футбольной лиги "Рух", который базируется во Львове, зафиксировал вспышку коронавируса среди игроков и персонала. Матчи с участием команды могут перенести.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Так, коронавирус подтвердили у трех футболистов и одного человека из персонала команды.

"По результатам проведенного ПЦР-тестирования у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" обнаружили COVID-19. Еще несколько футболистов "желто-черных" - под подозрением", - говорится в сообщении.

Как отмечается, клуб сообщил об этом медико-спортивный комитет Украинской Ассоциации футбола, а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу. Кроме того, ФК "Рух" обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги, в котором команда должна сыграть с "Агробизнесом".

"Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее положительные результаты тестов на коронавирус зафиксировали среди футболистов и персонала львовской команды "Карпаты".

Отметим, Львовская область в последние дни лидирует по числу новых случаев коронавируса, которые фиксируют ежедневно.

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Автор: Максим Зайченко