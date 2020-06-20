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У ФК "Рух" зафіксували спалах коронавірусу

Новини » Коронавірус     20.06.2020 - 12:41
У ФК "Рух" зафіксували спалах коронавірусу
Фото: ФК "Рух" (galinfo.com.ua)

Коронавірус підтвердили у трьох футболістів і однієї людини з персоналу команди

Клуб Першої української футбольної ліги "Рух", який базується у Львові, зафіксував спалах коронавірусу серед гравців і персоналу. Матчі за участю команди можуть перенести.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Так, коронавірус підтвердили у трьох футболістів і однієї людини з персоналу команди.

"За результатами проведеного ПЛР-тестування у двох захисників, півзахисника та одного працівника "Руху" виявили COVID-19. Ще кілька футболістів "жовто-чорних" - під підозрою", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, клуб повідомив про це медико-спортивний комітет Української Асоціації футболу, а також поінформував Професійну футбольну лігу. Крім того, ФК "Рух" звернувся в УАФ і ПФЛ з проханням перенести матч 20-го туру Першої ліги, в якому команда повинна зіграти з "Агробізнесом".

"Зараз команда перебуває на самоізоляції. Найближчим часом футболісти, тренерський штаб, працівники клубу пройдуть повторне ПЛР-тестування на наявність COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше позитивні результати тестів на коронавірус зафіксували серед футболістів і персоналу львівської команди "Карпати".

Зазначимо, Львівська область в останні дні лідирує за кількістю нових випадків коронавірусу, які фіксують щодня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України спортФутболКоронавірус
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