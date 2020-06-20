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В Украине за сутки зафиксировали 841 новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 09:14
В Украине за сутки зафиксировали 841 новый случай коронавируса
Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

От COVID-19 за сутки умерли 9 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 841 случаев коронавируса, а также 9 смертей от этого недуга. Больше всего заражений за сутки выявили во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, с начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 35 825 случаев болезни, из которых 994 летальных. Выздоровели 16 406 человек, в том числе 373 за последние сутки. Больше всего заражений за сутки выявили во Львовской (139), Закарпатской (109) и Ровенской (83 случая) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине.

Отметим, сутками ранее в Украине зафиксировали 921 случай коронавируса, что стало очередным антирекордом по заболеваемости COVID-19 за сутки.

Как писало РБК-Украина, у Зеленского прогнозируют "совсем другую ситуацию" с коронавирусом через 10 дней.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что отдельные регионы Украины могут возвращаться к жесткому карантину.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины карантинКоронавирус
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