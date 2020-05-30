Игроки "Карпат" заболели коронавирусом, игру с "Мариуполем" отменили

Фото: тренировка "Карпат" накануне игры против "Мариуполя" (facebook.com/fckarpaty)

Клуб утверждает, что болезнь проходит безсимптомно

Во львовском футбольном клубе "Карпаты" обнаружили положительные результаты тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команды. Завтрашний матч чемпионата Украины с "Мариуполем" не состоится.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что симптомы болезни среди инфицированных отсутствуют, они были переведены на режим самоизоляции. В понедельник, 1 июня, клуб пройдет повторное тестирование.

Таким образом, матч между "Карпатами" и "Мариуполем" в рамках 2 тура украинской Премьер-лиги отменен. Встреча должна была состояться 31 мая. Вскоре УПЛ примет решение о дальнейшей судьбе матча.

Ранее сообщалось, что в случае выявления коронавируса у игрока чемпионат не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин.

Напомним, сегодня матчем между "Колосом" и "Десной" в Украине возобновится футбольный сезон.

А уже завтра болельщиков ждет классическое противостояние украинского футбола между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

После 23 туров УПЛ "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице, а "Мариуполь" идет вторым в нижней шестерке.

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Автор: Вера Олейник