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Фіцо запропонував Зеленському нову дату і місце зустрічі

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував українському президенту Володимиру Зеленському нову дату і місце зустрічі. За його словами, відповіді нібито поки не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Фіцо повідомив, що провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, обговорювали тему постачання газу. Він також поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня 2025 року, яке завдає "значної шкоди Словаччині та Євросоюзу".

Крім того, Фіцо повторив погрози "вжити заходів у відповідь".

"Під час бесіди я також повідомив, що ми вже кілька днів пропонуємо провести спільну зустріч із паном Зеленським у вівторок увечері (21 січня, - ред.) у Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, де ми обоє будемо присутні", - додав прем'єр.

Він також сказав, що зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але "Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію".

Зазначимо, президент Всесвітнього економічного форуму Берг Бренде анонсував особисту участь Володимира Зеленського. Форум відбудеться з 20 по 24 січня.

 

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо запрошував Зеленського зустрітися на словацькій території біля кордону з Україною і пропонував йому скористатися поїздом Київ - Кошице. Український президент у відповідь покликав його на зустріч 17 січня до Києва, той відмовився.

Сьогодні Зеленський приймав лідера словацької опозиції Міхала Шимечка, якому заявив, що Україна готова допомагати Словаччині з енергетичною безпекою, але хоче "чути важливі сигнали", такі як підтримка вступу до НАТО і Євросоюзу.

Нинішній уряд на чолі з Фіцо виступає проти інтеграції України в ці структури.

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