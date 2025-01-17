Фицо предложил Зеленскому новую дату и место встречи

Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом, обсуждалась тема поставок газа. Он также пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года, которое наносит "значительный ущерб Словакии и Евросоюзу".

Кром того, Фицо повторил угрозы "принять ответные меры".

"В ходе беседы я также сообщил, что мы уже несколько дней предлагаем провести совместную встречу с господином Зеленским во вторник вечером (21 января, - ред.) в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать", - добавил премьер.

Он также сказал, что встреча в Давосе якобы может определить будущее отношений с Украиной, но "Зеленский никак не отреагировал на это предложение".

Отметим, президент Всемирного экономического форума Берг Бренде анонсировал личное участие Владимира Зеленского. Форум пройдет с 20 по 24 января.