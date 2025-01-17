Фицо предложил Зеленскому новую дату и место встречи

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому новую дату и место встречи. По его словам, ответа якобы пока не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом, обсуждалась тема поставок газа. Он также пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года, которое наносит "значительный ущерб Словакии и Евросоюзу".
Кром того, Фицо повторил угрозы "принять ответные меры".
"В ходе беседы я также сообщил, что мы уже несколько дней предлагаем провести совместную встречу с господином Зеленским во вторник вечером (21 января, - ред.) в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать", - добавил премьер.
Он также сказал, что встреча в Давосе якобы может определить будущее отношений с Украиной, но "Зеленский никак не отреагировал на это предложение".
Отметим, президент Всемирного экономического форума Берг Бренде анонсировал личное участие Владимира Зеленского. Форум пройдет с 20 по 24 января.
Напомним, ранее Роберт Фицо приглашал Зеленского встретиться на словацкой территории возле границы с Украиной и предлагал ему воспользоваться поездом Киев - Кошице. Украинский президент в ответ позвал его на встречу 17 января в Киев, тот отказался.
Сегодня Зеленский принимал лидера словацкой оппозиции Михала Шимечка, которому заявил, что Украина готова помогать Словакии с энергетической безопасностью, но хочет "слышать важные сигналы", такие как поддержка вступления в НАТО и Евросоюз.
Нынешнее правительство во главе с Фицо выступает против интеграции Украины в эти структуры.
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