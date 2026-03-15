Фіцо закликав надати ЄС мандат для переговорів з РФ щодо війни в Україні

05:36 15.03.2026 Нд
2 хв
Словацький прем'єр заявив, що стратегія підтримки війни в Україні для ослабленя Росії не працює
aimg Маловічко Юлія
Фото: прем'єр-міністр Словакії Роберт Фіцо (Getty Images)

Словацький прем'єр Роберт Фіцо прагне, щоб держави-члени надали ЄС мандат на ініціювання переговорів із РФ щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Фіцо.

Читайте також: Фіцо надіслав Зеленському листа з проханням відновити транзит "Дружбою"

Прем'єр Словаччини, коментуючи війну в Україні, заявив про "безглузде взаємне вбивство слов’ян", яке нічого не вирішить. Тому він прагне. щоб держави-члени надали ЄС мандат для інціювання переговорів з РФ щодо війни в Україні.

Фіцо зауважив, що дуже важливо, щоб у Європейському Союзі звучали "голоси здорового глузду" - ті, хто розуміє, що стратегія підтримки війни в Україні для ослаблення Росії не працює.

"Сьогодні прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер запропонував, щоб держави-члени надали ЄС мандат на ініціювання переговорів із Росією щодо завершення війни в Україні. Він визнав, що підтримка війни не призвела до ослаблення російської економіки, і тому єдиним правильним шляхом є переговори", - заявив глава уряду Словаччини.

На його думку, такий "голос здорового глузду" можна лише вітати.

"Якщо Європейський Союз отримає мандат на укладення мирної угоди, я підтримав би це обома руками", - додав він.

Щодо Фіцо, у своїй промові він також критикував президента Володимира Зеленського, заборону на імпорт енергоресурсів з РФ, а також згадував про зупинку нафтопроводу "Дружба" в Україні.

Зазначимо, що деякі країни ЄС також прагнуть свого голосу в переговорах щодо війни в України. Про це раніше заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Польский політик зазначив, що ЄС платить гроші на зброю для Україні, а Штати, які беруть участь в переговорах, отримують ці гроші - за програмою PURL.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
