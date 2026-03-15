Фицо призвал предоставить ЕС мандат для переговоров с РФ по войне в Украине

05:36 15.03.2026 Вс
2 мин
Словацкий премьер заявил, что стратегия поддержки войны в Украине для ослабления России не работает
aimg Маловичко Юлия
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Словацкий премьер Роберт Фицо стремится, чтобы государства-члены предоставили ЕС мандат на инициирование переговоров с РФ по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Фицо.

Премьер Словакии, комментируя войну в Украине, заявил о "бессмысленном взаимном убийстве славян", которое ничего не решит. Поэтому он стремится. чтобы государства-члены предоставили ЕС мандат для инициирования переговоров с РФ по войне в Украине.

Фицо отметил, что очень важно, чтобы в Европейском Союзе звучали "голоса здравого смысла" - те, кто понимает, что стратегия поддержки войны в Украине для ослабления России не работает.

"Сегодня премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предложил, чтобы государства-члены предоставили ЕС мандат на инициирование переговоров с Россией по завершению войны в Украине. Он признал, что поддержка войны не привела к ослаблению российской экономики, и поэтому единственным правильным путем являются переговоры", - заявил глава правительства Словакии.

По его мнению, такой "голос здравого смысла" можно только приветствовать.

"Если Европейский Союз получит мандат на заключение мирного соглашения, я поддержал бы это обеими руками", - добавил он.

Что касается Фицо, в своей речи он также критиковал президента Владимира Зеленского, запрет на импорт энергоресурсов из РФ, а также упоминал об остановке нефтепровода "Дружба" в Украине.

Отметим, что некоторые страны ЕС также стремятся к своему голосу в переговорах по войне в Украине. Об этом ранее заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Польский политик отметил, что ЕС платит деньги на оружие для Украины, а Штаты, которые участвуют в переговорах, получают эти деньги - по программе PURL.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
