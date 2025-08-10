Фіцо відреагував на критику МЗС України згадкою про замах на своє життя

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на критику офіційного Києва щодо своїх останніх заяв і нагадав, що його "суверенна думка щодо конфлікту" мало не коштувала йому життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
Глава уряду висловив незгоду з критикою Міністерства закордонних справ України, що він вдається до "відкрито образливої риторики щодо України та українського народу".
"Я бажаю Україні негайного справедливого миру та припинення безглуздого вбивства слов’ян", - підкреслив Фіцо.
Прем'єр зазначив, що Словаччина входить до країн, які найбільш інтенсивно допомагають Україні, але зауважив, що "сусідські відносини не можуть бути лише квитком в один кінець".
Водночас, він обурений, що "Україна очікує, що їй завжди всі мають іти назустріч".
За словами глави уряду, Словаччина забезпечує Україну критичними поставками електроенергії, а Київ використовує європейське законодавство, що "зобов’язує нас надавати словацьку інфраструктуру для постачання газу на її територію".
"Однак український президент припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, чим завдав Словаччині суттєвої шкоди", - зазначив Фіцо.
На думку прем'єра, війна в Україні спотворила свободу слова в ЄС. Він зазначив, що будь-яка інша, відмінна від обов’язкової, точка зору, різко критикується й засуджується, "навіть якщо вона ґрунтується на об’єктивній інформації".
Фіцо відкинув такі "умисні викривлення основоположних прав". І наголосив, що за всієї поваги до української дипломатії, "право на іншу думку, висловлену в нормальний спосіб, є основою демократії, а обмеження цього права є початком кінця демократії".
"Як голова уряду суверенної держави, я збережу за собою право на свободу слова та іншу думку, навіть якщо це викликає нервозність серед моїх колег в ЄС та сусідній Україні. Навіть якщо моя суверенна позиція щодо воєнного конфлікту в Україні мало не коштувала мені життя", - підсумував очільник словацького уряду.
У неділю, 10 серпня, Роберт Фіцо заявив, що Україна зазнає найбільших втрат, незалежно від результатів домовленостей президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна за підсумками зустрічі на Алясці.
Він послався на стару африканську істину, за якою "не важливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава". "Незалежно від того, чим закінчаться переговори "слонів" 15 серпня, постраждає "трава" - в даному випадку, Україна", - сказав Фіцо.
В МЗС України заявили, що такими месседжами словацький прем’єр ображає пам’ять загиблих у війні та страждання мільйонів українських родин.
У відомстві застерегли Фіцо від використання "недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви".
Додамо, що наприкінці минулого року, словацький прем'єр погрожував припинити експорт електроенергії в Україну.
У такий спосіб він мав намір помститися за відмову Києва від транзиту російського газу в Європу, зокрема, через територію Словаччини.