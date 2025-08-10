Фіцо відреагував на критику МЗС України згадкою про замах на своє життя

Глава уряду висловив незгоду з критикою Міністерства закордонних справ України, що він вдається до "відкрито образливої риторики щодо України та українського народу".

"Я бажаю Україні негайного справедливого миру та припинення безглуздого вбивства слов’ян", - підкреслив Фіцо.

Прем'єр зазначив, що Словаччина входить до країн, які найбільш інтенсивно допомагають Україні, але зауважив, що "сусідські відносини не можуть бути лише квитком в один кінець".

Водночас, він обурений, що "Україна очікує, що їй завжди всі мають іти назустріч".

За словами глави уряду, Словаччина забезпечує Україну критичними поставками електроенергії, а Київ використовує європейське законодавство, що "зобов’язує нас надавати словацьку інфраструктуру для постачання газу на її територію".

"Однак український президент припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, чим завдав Словаччині суттєвої шкоди", - зазначив Фіцо.

На думку прем'єра, війна в Україні спотворила свободу слова в ЄС. Він зазначив, що будь-яка інша, відмінна від обов’язкової, точка зору, різко критикується й засуджується, "навіть якщо вона ґрунтується на об’єктивній інформації".

Фіцо відкинув такі "умисні викривлення основоположних прав". І наголосив, що за всієї поваги до української дипломатії, "право на іншу думку, висловлену в нормальний спосіб, є основою демократії, а обмеження цього права є початком кінця демократії".

"Як голова уряду суверенної держави, я збережу за собою право на свободу слова та іншу думку, навіть якщо це викликає нервозність серед моїх колег в ЄС та сусідній Україні. Навіть якщо моя суверенна позиція щодо воєнного конфлікту в Україні мало не коштувала мені життя", - підсумував очільник словацького уряду.