Фіцо оскандалився новою заявою щодо України. В МЗС різко відповіли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

Що сказав Фіцо

Коментуючи саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путін, Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться сторони, бо найбільше постраждає Україна.

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава - в даному випадку, Україна", - сказав Фіцо.

Реакція України

В МЗС України засудили подібну риторику словацького прем'єра. У відомстві наголосили, що після понад трьох років повномасштабної війни Фіцо так і не усвідомив справжніх причин злочинного вторгнення і небезпеки, яку несе загравання з РФ.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", - йдеться в заяві.

МЗС застерегло Фіцо від використання "недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви".

"Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", - зазначили в МЗС.

У відомстві додали, що заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, чим прем'єр Словаччини також ображає і власний народ.