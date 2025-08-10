Фицо отреагировал на критику МИД Украины, вспомнив о покушении на свою жизнь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на критику официального Киева относительно своих последних заявлений и напомнил, что его "суверенное мнение относительно конфликта" чуть не стоило ему жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.
Глава правительства выразил несогласие с критикой Министерства иностранных дел Украины, что он прибегает к "открыто оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа".
"Я желаю Украине немедленного справедливого мира и прекращения бессмысленного убийства славян", - подчеркнул Фицо.
Премьер отметил, что Словакия входит в число стран, которые наиболее интенсивно помогают Украине, но отметил, что "соседские отношения не могут быть только билетом в один конец".
В то же время, он возмущен, что "Украина ожидает, что ей всегда все должны идти навстречу".
По словам главы правительства, Словакия обеспечивает Украину критическими поставками электроэнергии, а Киев использует европейское законодательство, которое "обязывает нас предоставлять словацкую инфраструктуру для поставок газа на ее территорию".
"Однако украинский президент прекратил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, чем нанес Словакии существенный ущерб", - отметил Фицо.
По мнению премьера, война в Украине исказила свободу слова в ЕС. Он отметил, что любая другая, отличная от обязательной, точка зрения, резко критикуется и осуждается, "даже если она основывается на объективной информации".
Фицо отверг такие "умышленные искажения основополагающих прав". И подчеркнул, что при всем уважении к украинской дипломатии, "право на другое мнение, высказанное нормальным способом, является основой демократии, а ограничение этого права является началом конца демократии".
"Как глава правительства суверенного государства, я сохраню за собой право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность среди моих коллег в ЕС и соседней Украине. Даже если моя суверенная позиция относительно военного конфликта в Украине чуть не стоила мне жизни", - подытожил глава словацкого правительства.
В воскресенье, 10 августа, Роберт Фицо заявил, что Украина понесет наибольшие потери, независимо от результатов договоренностей президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина по итогам встречи на Аляске.
Он сослался на старую африканскую истину, по которой "не важно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава". "Независимо от того, чем закончатся переговоры "слонов" 15 августа, пострадает "трава" - в данном случае, Украина", - сказал Фицо.
В МИД Украины заявили, что такими месседжами словацкий премьер оскорбляет память погибших в войне и страдания миллионов украинских семей.
В ведомстве предостерегли Фицо от использования "недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления".
В конце прошлого года, словацкий премьер угрожал прекратить экспорт электроэнергии в Украину.
Таким образом он намеревался отомстить за отказ Киева от транзита российского газа в Европу, в частности, через территорию Словакии.