Фіцо відповів на невдоволення Трампа через купівлю російської нафти і газу

"Я не буду детально говорити про те, що чув учора від Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), адже я бачу це в такому цікавому контексті. З одного боку, ми бачимо, що багато європейських країн отримують LNG (СПГ - ред.), тому це для нас справді є завданням, щоб ми знайшли систему, яка забезпечуватиме кожній країні якісне доставлення енергії за хорошу ціну", - зазначив Фіцо.

Він уточнив, що було "багато оголошень" щодо теми постачання енергоресурсів. І тепер міністри мають тісно співпрацювати з цього питання.