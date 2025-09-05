Фицо ответил на недовольство Трампа из-за покупки российской нефти и газа

"Я не буду подробно говорить о том, что слышал вчера от Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.), ведь я вижу это в таком интересном контексте. С одной стороны, мы видим, что многие европейские страны получают LNG (СПГ - ред.), поэтому это для нас действительно является задачей, чтобы мы найти систему, которая будет обеспечивать каждой стране качественную доставку энергии за хорошую цену", - отметил Фицо.

Он уточнил, что было "много объявлений" по теме поставок энергоресурсов. И теперь министры должны тесно сотрудничать по этому вопросу.