Фіцо стверджує, що Зеленський нібито намагався його підкупити
Словацький прем'єр Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі підкупу. Глава держави нібито пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами Фіцо, після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 млн євро на рік на зборах за транзит газу, український президент нібито його запитав, чи буде він голосувати за членство України в НАТО, якщо він надасть йому 500 млн євро російських активів.
"І, звичайно, я сказав "ніколи", - відповів Фіцо, виходячи з його слів.
Після їхньої зустрічі очільник словацького уряду заявив журналістам, що пропозиції Зеленського, які були зроблені йому за зачиненими дверима, були "абсурдними". Він також припустив, що "Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці" країні-члену Європейського союзу.
Фіцо домагається продовження поставок російського газу через Україну
Нагадаємо, що Україна не продовжувала дію контракту про транзит російського газу через свою країну. Термін спливає наприкінці цього року і, відповідно, з 2025 року поставки, які нині ще працюють, припиняться.
У четвер 19 грудня Володимир Зеленський вкотре заявив, що країна не буде продовжувати транзит. Він додав, що можливим варіантом виходу із ситуації може бути тільки транзит неросійського газу.
У відповідь учора, 20 числа, Фіцо пригрозив, що країна може розглянути заходи у відповідь проти України. Це буде в разі, якщо українська держава не продовжить транзит газу з РФ до Європи.
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