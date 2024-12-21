Фицо утверждает, что Зеленский якобы пытался его подкупить
Словацкий премьер Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке подкупа. Глава государства якобы предлагал ему деньги из активов РФ за членство в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам Фицо, после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия может потерять около 500 млн евро в год на сборах за транзит газа, украинский президент якобы его спросил, будет ли он голосовать за членство Украины НАТО, если он предоставит ему 500 млн евро российских активов.
"И, конечно, я сказал "никогда", - ответил Фицо исходя из его слов.
После их встречи глава словацкого правительства заявил журналистам, что предложения Зеленского, которые были сделаны ему да закрытыми дверями, были "абсурдными". Он также предположил, что "Украина берет на себя смелость нанести ущерб экономике" стране-члену Европейского союза.
Фицо добивается продолжения поставок российского газа через Украину
Напомним, что Украина не продлевала действие контракта о транзите российского газа через свою страну. Срок истекает в конце этого года и соответственно, с 2025 года ныне еще работающие поставки прекратятся.
В четверг 19 декабря Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что страна не будет продолжать транзит. Он добавил, что возможным вариантом выхода из ситуации может быть только транзит нероссийского газа.
В ответ вчера, 20 числа, Фицо пригрозил, что страна может рассмотреть ответные меры против Украины. Это будет в случае, если украинское государство не продлит транзит газа из РФ в Европу.
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