UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Фіцо: Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу

17:50 17.04.2026 Пт
2 хв
Раніше такий самий позов подала Угорщина
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Словаччина найближчими днями подасть позов, в якому оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу і вимагатиме винесення попереднього судового рішення.

Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Позов буде подано до Суду ЄС, зазначив він, критикуючи процедуру прийняття цього регламенту.

"На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС", - наголосив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно.

Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.

Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб позбавитись залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни РФ проти України.

Заборона на імпорт російського газу була схвалена значною більшістю країн, що дозволило ЄС подолати опір Словаччини та Угорщини під час ухвалення цього рішення.

Відмова Європи від російського газу

Нагадаємо, 3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року.

Вже через два тижні, 17 грудня, Європейський парламент схвалив плани ЄС щодо поетапної відмови від імпорту газу з РФ.

Зазначимо, 26 січня 2026 року Рада Європейського Союзу остаточно затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу. СПГ припинять постачати до ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопроводний газ - з 30 вересня 2027 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзРоберт ФіцоСуд