Фіцо: Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу

Словаччина найближчими днями подасть позов, в якому оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу і вимагатиме винесення попереднього судового рішення.
Про це заявив словацький прем'єр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Позов буде подано до Суду ЄС, зазначив він, критикуючи процедуру прийняття цього регламенту.
"На думку уряду Словаччини, це є явним порушенням усіх принципів, на яких ґрунтуються договори ЄС", - наголосив Фіцо.
Словацький прем'єр додав, що рішення щодо санкцій та питань зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно.
Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.
Обидві країни продовжують отримувати російський газ, попри зусилля ЄС, спрямовані на те, щоб позбавитись залежності від російських енергоносіїв та скоротити фінансування війни РФ проти України.
Заборона на імпорт російського газу була схвалена значною більшістю країн, що дозволило ЄС подолати опір Словаччини та Угорщини під час ухвалення цього рішення.
Нагадаємо, 3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року.
Вже через два тижні, 17 грудня, Європейський парламент схвалив плани ЄС щодо поетапної відмови від імпорту газу з РФ.
Зазначимо, 26 січня 2026 року Рада Європейського Союзу остаточно затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу. СПГ припинять постачати до ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопроводний газ - з 30 вересня 2027 року.