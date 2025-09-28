Фіцо приєднався до "повстання" Орбана проти Трампа: про що йдеться

"Ніхто не повинен вказувати нам, де брати газ і нафту. Тому що згідно з міжнародним правом, це суверенна держава, яка сама визначає свій енергетичний баланс", - сказав Фіцо.

Крім того, він підтримав точку зору Орбана, назвавши прагнення ЄС припинити постачання російської енергетики "політичним та ідеологічним рішенням". За його словами, це рішення найсильніше вдарить не тільки по Словаччині та Угорщині, а й завдасть шкоди всій Європі.

Також обидва стверджують, що відмова від поставок трубопроводом "Дружба" економічно і технічно недоцільна, оскільки відсутність виходу до моря обмежує їхні можливості зі зниження залежності від російських енергоносіїв.

Bloomberg зазначає, що цей момент викликає у них розбіжності з ЄС і США, які розглядають можливість більш жорстких заходів щодо решти експорту сирої нафти з РФ.