Фицо примкнул к "восстанию" Орбана против Трампа: о чем речь

"Никто не должен указывать нам, где брать газ и нефть. Потому что согласно международному праву, это суверенное государство, которое само определяет свой энергетический баланс", - сказал Фицо.

Кроме того, он поддержал точку зрения Орбана, назвав стремление ЕС прекратить поставки российской энергетики "политическим и идеологическим решением". По его словам, это решение сильнее всего ударит не только по Словакии и Венгрии, но и нанесет ущерб всей Европе.

Также оба утверждают, что отказ от поставок по трубопроводу "Дружба" экономически и технически нецелесообразен, так как отсутствие выхода к морю ограничивает их возможности по снижению зависимости от российских энергоносителей.

Bloomberg отмечает, что этот момент вызывает у них разногласия с ЕС и США, которые рассматривают возможность более жестких мер по оставшемуся экспорту сырой нефти из РФ.