Фицо примкнул к "восстанию" Орбана против Трампа: о чем речь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо встретились на границе двух стран. Сегодня, 28 сентября, они в очередной раз сделали циничные заявления по поводу покупки российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Никто не должен указывать нам, где брать газ и нефть. Потому что согласно международному праву, это суверенное государство, которое само определяет свой энергетический баланс", - сказал Фицо.
Кроме того, он поддержал точку зрения Орбана, назвав стремление ЕС прекратить поставки российской энергетики "политическим и идеологическим решением". По его словам, это решение сильнее всего ударит не только по Словакии и Венгрии, но и нанесет ущерб всей Европе.
Также оба утверждают, что отказ от поставок по трубопроводу "Дружба" экономически и технически нецелесообразен, так как отсутствие выхода к морю ограничивает их возможности по снижению зависимости от российских энергоносителей.
Bloomberg отмечает, что этот момент вызывает у них разногласия с ЕС и США, которые рассматривают возможность более жестких мер по оставшемуся экспорту сырой нефти из РФ.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским допустил, что может призвать Венгрию отказаться от закупок российской нефти.
Вскоре, между Орбаном и Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы премьер сказал президенту, что Венгрия не намерена отказывается от дешевых российских энергоресурсов.
Как писало Bloomberg, Будапешт не готов выполнить требование США.