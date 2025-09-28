RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Фицо примкнул к "восстанию" Орбана против Трампа: о чем речь

Фото: Виктор Орбан и Роберт Фица (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо встретились на границе двух стран. Сегодня, 28 сентября, они в очередной раз сделали циничные заявления по поводу покупки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Никто не должен указывать нам, где брать газ и нефть. Потому что согласно международному праву, это суверенное государство, которое само определяет свой энергетический баланс", - сказал Фицо.

Кроме того, он поддержал точку зрения Орбана, назвав стремление ЕС прекратить поставки российской энергетики "политическим и идеологическим решением". По его словам, это решение сильнее всего ударит не только по Словакии и Венгрии, но и нанесет ущерб всей Европе.

Также оба утверждают, что отказ от поставок по трубопроводу "Дружба" экономически и технически нецелесообразен, так как отсутствие выхода к морю ограничивает их возможности по снижению зависимости от российских энергоносителей.

Bloomberg отмечает, что этот момент вызывает у них разногласия с ЕС и США, которые рассматривают возможность более жестких мер по оставшемуся экспорту сырой нефти из РФ.

Орбан выступил против Трампа

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским допустил, что может призвать Венгрию отказаться от закупок российской нефти.

Вскоре, между Орбаном и Трампом состоялся телефонный разговор. Во время беседы премьер сказал президенту, что Венгрия не намерена отказывается от дешевых российских энергоресурсов.

Как писало Bloomberg, Будапешт не готов выполнить требование США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАВенгрияРоберт ФицоВиктор Орбан