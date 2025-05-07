Фіцо пожалівся на план ЄС щодо відмови від російського газу, запропонував "альтернативу"

Під час пресконференції з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою Фіцо закликав Європейську комісію "п'ять разів відміряти та один раз відрізати". Зокрема додав, що "дорожня карта" щодо відмови від російського газу є неприйнятною для словацького уряду в нинішньому вигляді.

За словами Фіцо, він не знає, якими будуть наслідки розірвання угоди Словаччини з "Газпромом", яка має діяти до 2034 року, але визнав стратегічну мету зменшення залежності Європейського союзу (ЄС).

Голова словацького уряду відзначив, що вимагатиме, щоб "специфіка" Словаччини була врахована в цій ситуації. Також допустив, що зміни можуть бути ухвалені "більшістю", що дозволить його країні обійти заборону.