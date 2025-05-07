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Фицо пожаловался на план ЕС по отказу от российского газа, предложил "альтернативу"

Фото: Роберт Фицо, премьер-министр Словакии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава словацкого правительства Роберт Фицо "отверг" новый план Европейской комиссии по прекращению импорта российского топлива и газа и предложил "альтернативу, которая позволит Словакии обойти запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фицо, которого цитирует Dennіk N.

Во время пресс-конференции с министром экономики Словакии Денисой Саковой Фицо призвал Европейскую комиссию "пять раз отмерить и один раз отрезать". В частности добавил, что "дорожная карта" по отказу от российского газа неприемлема для словацкого правительства в нынешнем виде.

По словам Фицо, он не знает, какими будут последствия расторжения соглашения Словакии с "Газпромом", которое должно действовать до 2034 года, но признал стратегическую цель уменьшения зависимости Европейского союза (ЕС).

Глава словацкого правительства отметил, что потребует, чтобы "специфика" Словакии была учтена в этой ситуации. Также допустил, что изменения могут быть приняты "большинством", что позволит его стране обойти запрет.

 

Запрет российского газа в ЕС

После начала полномасштабной войны России против Украины в ЕС встал вопрос об энергетической безопасности. Зависимость от газа страны-террориста стала очевидной уязвимостью, которая требовала быстрой переоценки подходов.

ЕС начал активно искать пути для уменьшения импорта из России, постепенно перестраивая свою энергетическую политику. Вчера, 7 апреля, ЕС подготовил "дорожную карту" по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.

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