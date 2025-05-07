Фицо пожаловался на план ЕС по отказу от российского газа, предложил "альтернативу"

Во время пресс-конференции с министром экономики Словакии Денисой Саковой Фицо призвал Европейскую комиссию "пять раз отмерить и один раз отрезать". В частности добавил, что "дорожная карта" по отказу от российского газа неприемлема для словацкого правительства в нынешнем виде.

По словам Фицо, он не знает, какими будут последствия расторжения соглашения Словакии с "Газпромом", которое должно действовать до 2034 года, но признал стратегическую цель уменьшения зависимости Европейского союза (ЕС).

Глава словацкого правительства отметил, что потребует, чтобы "специфика" Словакии была учтена в этой ситуации. Также допустил, что изменения могут быть приняты "большинством", что позволит его стране обойти запрет.