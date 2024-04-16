UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фіцо пояснив, чому проти вступу України в НАТО

Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (GettyImages)
Автор: Анастасія Гришкова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kresy.

На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт. 

"На хвилі конфлікту існує велика зацікавленість у відновленні нормальних відносин з Москвою. ", - зазначив Фіцо, наголошуючи на прихильності до співпраці з державами в усьому світі.

Шлях України до НАТО

У 2022 році Україна подала заяву на вступ до НАТО. Проте окупація деяких південно-східних територій України Росією, уповільнює вступ до НАТО.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, після вступу України та Грузії до НАТО, Чорне море повинно стати морем Північноатлантичного альянсу, як Балтійське, такою думкою поділився міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу під час Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.

Нагадаємо, країнам НАТО необхідно запросити Україну до Альянсу. Такому рішенню немає альтернатив, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче знищити нашу країну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО