Фіцо пояснив, чому проти вступу України в НАТО

Шлях України до НАТО

У 2022 році Україна подала заяву на вступ до НАТО. Проте окупація деяких південно-східних територій України Росією, уповільнює вступ до НАТО.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, після вступу України та Грузії до НАТО, Чорне море повинно стати морем Північноатлантичного альянсу, як Балтійське, такою думкою поділився міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу під час Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.

Нагадаємо, країнам НАТО необхідно запросити Україну до Альянсу. Такому рішенню немає альтернатив, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче знищити нашу країну.

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