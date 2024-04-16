Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

Путь Украины в НАТО

В 2022 году Украина подала заявление о вступлении в НАТО. Однако оккупация некоторых юго-восточных территорий Украины Россией замедляет вступление в НАТО.

Как ранее сообщало РБК-Украина, после вступления Украины и Грузии в НАТО Черное море должно стать морем Североатлантического альянса, как Балтийское, таким мнением поделился министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время Второй Черноморской конференции безопасности Международной Крымской платформы.

Напомним, странам НАТО необходимо пригласить Украину в Альянс. Такому решению нет альтернатив, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить нашу страну.

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