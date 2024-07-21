Фіцо поскаржився Шмигалю на зупинку Україною транзиту російської нафти "Лукойл"

Як розповіли словацьким журналістам у прес-службі уряду Фіцо, він вважає обмеження з боку української сторони "безглуздими". За словами прем'єра Словаччини, санкції завдають шкоди не РФ, а в основному деяким країнам ЄС.

"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки", - заявив Фіцо.

Він додав, що це вплине не тільки на словацький ринок, але також "може призвести до припинення поставок в Україну нафти, видобутої Slovnaft, яка становить майже десяту частину всього українського споживання".

В урядовій канцелярії Словаччини розповіли, що Фіцо спілкувався щодо цього питання з відповідними членами Кабміну, та з офіційними особами угорської MOL протягом кількох днів.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у червні Україна розширила санкції проти російської компанії "Лукойл", які були запроваджені ще у 2018 році. Тепер обмеження торкнулися транзиту нафти.

Днями стало відомо, що Україна припинила транзит нафти "Лукойла" до Словаччини.

Словацька сторона прогнозує, що довгостроковий дефіцит постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі.

19 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт незадоволений рішенням України припинити транзит нафти "Лукойл". Він розповів, що дане питання хочуть винести на засідання Ради ЄС.

Також угорський чиновник додав, що його країна та Словаччина залежать від нафтопроводу "Дружба", яким "Лукойл" постачає близько 2 млн тонн нафти на рік.