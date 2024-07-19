В Угорщині б'ють на сполох через рішення України припинити транзит нафти "Лукойл"

Угорщина незадоволена після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл". Запитання хочуть винести на засідання Ради ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря угорського уряду Золтана Ковача у Twitter .

Сійярто вважає, що рішення України припинити транзит нафти "Лукойл" є "незрозумілим та неприйнятним".

Глава угорського МЗС додав, що Угорщина та Словаччина залежать від нафтопроводу "Дружба", яким "Лукойл" постачає близько двох мільйонів тонн нафти на рік.

"Це рішення ставить під серйозну загрозу довгострокову безпеку постачання нафти до Угорщини та Словаччини", - розповів міністр.

За його словами, Угорщина вже закликала Україну вирішити це питання. Його також мають намір обговорити на саміті міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Це дивно, що країна, яка прагне до ЄС, ставить під загрозу енергопостачання двох країн-членів ЄС, особливо влітку, коли споживання енергії знаходиться на піку", - заявив Сійярто.