Фіцо пообіцяв блокувати "репараційний кредит" Україні за будь-яких обставин

Фіцо повідомив, що направив офіційного листа главі Європейської ради Антоніу Кошті, у якому попередив: Словаччина блокуватиме будь-які рішення ЄС про фінансування військової підтримки України у 2026–2027 роках.

За словами словацького прем’єра, конфлікт в Україні "не має військового рішення", а стратегія ЄС щодо допомоги Києву є "неправильною та неефективною". Він наголосив, що не голосуватиме за виділення коштів на війну, посилаючись на свою "мирну політику".

Глава словацького уряду також похвалив "мирні ініціативи" президента США Дональда Трампа, заявивши, що використання російських активів на потреби оборони нібито може завадити американським планам повоєнного відновлення України.

У своїй промові він розкритикував Україну, згадавши про "корупційні скандали" та припинення транзиту газу. За його словами, останнє завдало Словаччині збитків.

Водночас політик підкреслив, що його уряд "залишається відповідальним партнером" у гуманітарних питаннях: країна прийняла близько 200 тисяч українських біженців і працює над новими інфраструктурними проєктами.

Фіцо також підтвердив підтримку вступу України до ЄС, але зазначив, що серед держав-членів зростає скепсис щодо швидкого просування Києва на цьому шляху.