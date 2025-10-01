Фіцо не полетів на саміт ЄС у Данію: у чому причина

Замах на Фіцо

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня 2024 року під час виїзного засідання уряду. У прем'єр-міністра стріляв Юрай Цинтула. Зараз він проходить у справі як обвинувачений і в четвер, 2 жовтня, знову має постати перед судом.

Вважається, що вже завтра судовий розгляд перейде до завершальної стадії: Цинтула виступить з останнім словом, а свої заключні промови представлять також прокурор і представник потерпілого Давид Ліндтнер.

За даними aktuality.sk, востаннє Фіцо скасовував публічні заходи 18 вересня 2025 року, коли на нього очікували в Жиліні. Тоді, як повідомили в апараті, причиною стала вірусна інфекція.

