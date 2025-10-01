Фицо не полетел на саммит ЕС в Данию: в чем причина

Покушение на Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года во время выездного заседания правительства. В премьер-министра стрелял Юрай Цинтула. Сейчас он проходит по делу как обвиняемый и в четверг, 2 октября, вновь должен предстать перед судом.

Считается, что уже завтра судебное разбирательство перейдет к завершающей стадии: Цинтула выступит с последним словом, а свои заключительные речи представят также прокурор и представитель потерпевшего Давид Линдтнер.

По данным aktuality.sk, последний раз Фицо отменял публичные мероприятия 18 сентября 2025 года, когда его ожидали в Жилине. Тогда, как сообщили в аппарате, причиной стала вирусная инфекция.

