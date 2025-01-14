Фіцо покликав Зеленського на зустріч та нові санкції України проти РФ: новини за 13 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". В низці регіонів чули вибухи, працювала ППО.

Україна вперше з 2022 року може мати танкову перевагу над Російською Федерацією.

ССО відбили штурм КНДРівців у Курській області, знищили 18 бійців

Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою. Українські захисники поділилися кадрами роботи в мережі.

Україна отримає від Литви 4 500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро

Про це повідомила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне.

Також уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки. Ці зміни значно скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну.

Армія Ірану отримала 1000 нових безпілотників з дальністю в тисячі кілометрів, - ЗМІ

Тисяча нових безпілотників була доставлена армії Ірану в понеділок. Оскільки країна готується до нових конфліктів з Ізраїлем і Сполученими Штатами за президента Дональда Трампа, який вступає на посаду.

За даними ЗМІ, безпілотники, які мають дальність понад 2000 км, доправили в різні точки Ірану. Як стверджується, БПЛА мають високий ступінь захищеності.

Робила фото біля парламенту напередодні атаки 1 січня: киянці повідомлено підозру

За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки РФ по столиці України 1 січня 2025 року. Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, вона включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Готові світлини жінка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ. Наразі жінку затримано. Вона перебуває під вартою.

Україні передали першу новітню колісну гаубицю RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу з 54 колісних САУ RCH 155. Символічна передача відбулась у Касселі, де виробник бронетехніки KNDS виробляє цю систему озброєння. На заході також був присутній посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Перші шість з цих систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для тренувань українських військових.

ЄС виділив 148 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та проекти для українських біженців в Молдові

Згідно з повідомленням Єврокомісії, 140 млн євро буде спрямовано на екстрену допомогу Україні, включно з продовольством, житлом, чистою водою, охороною здоров'я та захистом у зимовий час.

Крім того, 8 млн євро виділено на гуманітарні проєкти в Молдові. Підтримка буде зосереджена на наданні допомоги українським біженцям і приймаючим молдавським громадам.

Зеленський анонсував призначення начальника Нацакадемії сухопутних військ. Його оберуть в "Армія+"

Президент повідомив, що йому подали п'ять кандидатур на посаду нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові.

"Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії", - зазначив Володимир Зеленський.

У грудні було звільнено начальника академії Павла Ткачука через численні порушення. Минулого року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти академії скаржилися на цькування, приниження та булінг.

Фіцо кличе Зеленського на зустріч

Невдоволений припиненням транзиту російського газу прем'єр Словаччини Роберт Фіцо написав відкритий лист Володимиру Зеленському. Він каже, що у нього "інші думки" на рахунок стратегії припинення російсько-української війни і так далі, і вже не погрожує українським біженцям у Словаччині.

"Я хотів би продовжити конструктивний діалог із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тому дозвольте мені, як найвищому представнику словацької виконавчої влади, запросити вас на зустріч, бажано якомога швидше, з повним розумінням серйозності порядку денного вашої роботи", - написав Фіцо у Facebook.

Він хоче зустрітися поблизу кордону і пропонує Зеленському скористатися потягом Київ-Кошице.

Зеленський запровадив нові санкції проти фінансового сектору РФ

Загалом санкції торкнулися 140 суб'єктів. До чорного списку зокрема потрапили оператор російської платіжної системи "Мир", компанії, які надають IT-рішення для фінансового сектору, та низка фізичних осіб.