Фицо позвал Зеленского на встречу и новые санкции Украины против РФ: новости за 13 января

Война России против Украины: последние новости

Россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В ряде регионов слышали взрывы, работала ПВО.

Украина впервые с 2022 года может иметь танковое преимущество над Российской Федерацией.

ССО отбили штурм КНДРовцев в Курской области, уничтожили 18 бойцов

Воины Сил специальных операций ВС Украины отбили штурм войск Северной Кореи, который длился с утра до самой ночи на Курщине. За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой. Украинские защитники поделились кадрами работы в сети.

Украина получит от Литвы 4 500 беспилотников стоимостью 5 миллионов евро

Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Также правительство Литвы утвердило новую более быструю процедуру передачи военной помощи для ускорения поддержки. Эти изменения значительно сократят время, необходимое для процедур, что обеспечит быстрое поступление помощи в Украину.

Армия Ирана получила 1000 новых беспилотников с дальностью в тысячи километров, - СМИ

Тысяча новых беспилотников была доставлена армии Ирана в понедельник. Поскольку страна готовится к новым конфликтам с Израилем и Соединенными Штатами при президенте Дональде Трампе, который вступает в должность.

По данным СМИ, беспилотники, которые имеют дальность более 2000 км, доставили в разные точки Ирана. Как утверждается, БПЛА имеют высокую степень защищенности.

Делала фото возле парламента накануне атаки 1 января: киевлянке сообщено подозрение

По данным следствия, она готовила координаты для дроновой атаки РФ по столице Украины 1 января 2025 года. Чтобы запрограммировать вражеские дроны-камикадзе на поражение украинских объектов, она включала GPS-координаты на своем телефоне и делала фото объектов таким образом, чтобы в свойствах файлов была их точная геолокация. Готовые фотографии женщина переправляла своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Также во время разведывательных вылазок агентка шпионила за боевыми позициями ПВО, защищающих Киев. Сейчас женщина задержана. Она находится под стражей.

Украине передали первую новейшую колесную гаубицу RCH 155

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую из 54 колесных САУ RCH 155. Символическая передача состоялась в Касселе, где производитель бронетехники KNDS производит эту систему вооружения. На мероприятии также присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Первые шесть из этих систем сначала останутся в Германии и будут использоваться для тренировок украинских военных.

ЕС выделил 148 млн евро на гуманитарную помощь Украине и проекты для украинских беженцев в Молдове

Согласно сообщению Еврокомиссии, 140 млн евро будет направлено на экстренную помощь Украине, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время.

Кроме того, 8 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове. Поддержка будет сосредоточена на оказании помощи украинским беженцам и принимающим молдавским общинам.

Зеленский анонсировал назначение начальника Нацакадемии сухопутных войск. Его выберут в "Армия+"

Президент сообщил, что ему подали пять кандидатур на должность нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного во Львове.

"Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии", - отметил Владимир Зеленский.

В декабре был уволен начальник академии Павел Ткачук из-за многочисленных нарушений. В прошлом году в СМИ появилась информация, что курсанты академии жаловались на травлю, унижения и буллинг.

Фицо зовет Зеленского на встречу

Недовольный прекращением транзита российского газа премьер Словакии Роберт Фицо написал открытое письмо Владимиру Зеленскому. Он говорит, что у него "другие мысли" на счет стратегии прекращения российско-украинской войны и так далее, и уже не угрожает украинским беженцам в Словакии.

"Я хотел бы продолжить конструктивный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на встречу, желательно как можно скорее, с полным пониманием серьезности повестки дня вашей работы", - написал Фицо в Facebook.

Он хочет встретиться вблизи границы и предлагает Зеленскому воспользоваться поездом Киев-Кошице.

Зеленский ввел новые санкции против финансового сектора РФ

В целом санкции коснулись 140 субъектов. В черный список в частности попали оператор российской платежной системы "Мир", компании, которые предоставляют IT-решения для финансового сектора, и ряд физических лиц.