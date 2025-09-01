Фіцо після переговорів з Путіним зустрінеться із Зеленським
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у п'ятницю, 5 вересня, у нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення словацького прем'єра.
Фіцо розповів, що вирушає до Пекіна на переговори із китайським лідером Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним, який перебуває там із чотириденним візитом.
"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав він.
Однак деталей зустрічі з українським президентом прем'єр Словаччини не повідомив.
Путін зустрінеться з Фіцо у Китаї
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін найближчими днями зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї.
Фіцо є одним із небагатьох лідерів ЄС, хто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року підтримує регулярний контакт із Путіним.
Як уточнює помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, зустріч була "запланованою", проте подробиці тем обговорення та точна дата не розкриваються.
Прем’єр Словаччини планує відвідати Пекін на парад у середу, 3 вересня, присвячений завершенню Азійського театру воєнних дій Другої світової війни. Путін у цей час перебуває в Тяньцзіні на саміті Шанхайської організації співробітництва та має зайняти місце поруч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на параді в Пекіні.
Відносини між Україною та Словаччиною
Відносини між Україною та Словаччиною останнім часом стали напруженими. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив декілька заяв, виступаючи проти надання Україні військової допомоги та вступу в ЄС і НАТО.
Ситуація загострилася, коли Україна вирішила не продовжувати транзит російського газу в Європу, від якого залежать Словаччина та Угорщина.
Фіцо погрожував припинити експорт електроенергії Україні й зменшити допомогу українським біженцям.