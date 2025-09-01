Фіцо після переговорів з Путіним зустрінеться із Зеленським

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у п'ятницю, 5 вересня, у нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення словацького прем'єра.

Фіцо розповів, що вирушає до Пекіна на переговори із китайським лідером Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним, який перебуває там із чотириденним візитом.

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - сказав він.

Однак деталей зустрічі з українським президентом прем'єр Словаччини не повідомив.