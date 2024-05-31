Фіцо перевезли до Братіслави, він лікуватиметься вдома

Нагадаємо, 15 травня Фіцо був поранений. На нього напав словацький письменник Юрай Цинтула, п'ять разів вистріливши з вогнепальної зброї. Прем'єра госпіталізували та прооперували.

На судовому засіданні Цинтула пояснив свій вчинок тим, що не погоджувався з політикою Фіцо, зокрема через переслідування працівників культури та ЗМІ.

Серед мотивів Цинтули, за інформацією ЗМІ, також нібито була відмова Братислави допомагати Україні у війні з РФ.

Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Сьогодні віце-прем'єр-міністр, глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що відновлення та одужання Фіцо буде "надзвичайно довгим".

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