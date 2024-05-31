Фицо перевезли в Братиславу, он будет лечиться дома

Напомним, 15 мая Фицо был ранен. На него напал словацкий писатель Юрай Цинтула, пять раз выстрелив из огнестрельного оружия. Премьера госпитализировали и прооперировали.

На судебном заседании Цинтула объяснил свой поступок тем, что не соглашался с политикой Фицо, в частности, из-за преследования работников культуры и СМИ.

Среди мотивов Цинтулы, по информации СМИ, также якобы был отказ Братиславы помогать Украине в войне с РФ.

Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Сегодня вице-премьер-министр, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что восстановление и выздоровление Фицо будет "чрезвычайно долгим".

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