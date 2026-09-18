Фіцо в останній момент скасував візит в Україну на саміт в Карпатах, - джерело

Згідно з інформацією РБК-Україна, причиною відмови Фіцо приїхати могло стати погіршення стану здоров'я.

Також джерела видання повідомляють, що візит словацького прем'єра в Україну справді готувався, але його відмінили в останній момент.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив про створення нового формату співпраці - "Карпатської вісімки" (С8). Ініціатива має посилити взаємодію країн регіону у сферах безпеки, енергетики та економіки.

За словами глави держави, саміт карпатських держав уперше проводять в Україні. У ньому беруть участь представники регіонів і громад сусідніх країн.

Зеленський наголосив, що новий альянс покликаний сприяти зближенню держав регіону та створити додатковий майданчик для спільного розв'язання актуальних завдань.