Фицо в последний момент отменил визит в Украину на саммит в Карпатах, - источник

Согласно информации РБК-Украина, причиной отказа Фицо приехать могло стать ухудшение состояния здоровья.

Также источники сообщают, что визит словацкого премьера в Украину действительно готовился, но был отменен в последний момент.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества - "Карпатской восьмерки" (С8). Инициатива должна усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

По словам главы государства, саммит карпатских государств впервые проводится в Украине. В нем принимают участие представители регионов и громад соседних стран.

Зеленский подчеркнул, что новый альянс призван способствовать сближению государств региона и создать дополнительную площадку для совместного решения актуальных задач.